Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dostları Cemal Kaşıkçı'yı andı - Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman - İSTANBUL

Dostları Cemal Kaşıkçı'yı andı - Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman - İSTANBUL

- Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği'nce düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.
Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Tawakkol Karman ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan'ın egemen makamlarının tamamının parmağı olduğunu ileri sürerek, "Net olarak söyleyebiliriz ki Suudi Arabistan'ın resmi kurumları bir şekilde bu suça dahil oldu. DEAŞ'a benzer bir yöntemle bu suçu işlediler. Suudi Arabistan ahlaki ve siyasi anlamda da büyük bir baskı altına girdi. Bir devlet nasıl bir terör organizasyonu geliştirebilir ki?" diye konuştu.
Cinayette dahli olanların bunu reddettiğini savunan Karman, şu değerlendirmelerde bulundu:"Oysa hepsi bu suça bir aşamasında muhakkak dahil oldular. Bu anlamda onlardan bir adalet talep etmek mümkün değil. Ortaya sadece bir günah keçisi koyuyorlar. Alt düzeydekilerin isimlerini kullanarak üst düzeydekileri gizlemeye çalışıyorlar. Oysa ki bu adalet değil. Bu konuda kim emir vermişse bunun ortaya çıkarılması lazım. Uluslararası kamuoyu büyük bir şok yaşıyor. Suudi Arabistan'daki bu çeteleşmeden dolayı şok yaşıyorlar. Suudi Arabistan suça dair ortaya çıkacak her şeyi kabul etmelidir."

Keçi Anma Etkinliği 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Tarihi açılıştan ilk karelerTarihi açılıştan ilk kareler
THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendiTHY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı