Donma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - ELAZIĞ

- AFAD ekipleri tarafından çocuğun bulunması - Çocuğun hastaneye kaldırılması ve tedavi edilmesi Elazığ 'da donma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, gece dışarıda kalarak - 10 derecede donma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde oturan S.B, gece dolaşmak için evden ayrıldı. Aradan 6 saat geçmesine rağmen çocuklarından haber alamayan ailesi durumu, polise ve AFAD ekiplerine bildirdi.Ekiplerin koordineli bir şekilde yaptıkları ve 5 saat süren çalışmanın sonucunda S.B, mahallenin üst kısmında açık arazide - 10 derecede karın içerisinde uyuyakalmış vaziyette donmak üzereyken AFAD ekiplerince bulundu.Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.B. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.