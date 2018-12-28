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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Donan gölde buzları kırarak kurtardığı yavru köpeği sahiplendi

Donan gölde buzları kırarak kurtardığı yavru köpeği sahiplendi

işlemlerin yapılması

Rehabilitasyon Yavru Köpek Hayvan Severler Polis Memuru Rehabilitasyon Merkezi 

-köpeği alması
-röportajlar
-detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van’da donan gölde buzları kırarak mahsur kalan yavru köpeği kucağına alarak kurtaran polis memuru, yapılan tedavinin ardından hayvanı sahiplendi. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü’nde yiyecek ararken buzun karılması sonucu kıyıdan yaklaşık 150 metre ileride mahsur kalan ve Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Burak Ökten tarafından kurtarılan yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan yavru köpeği kurtarıcısı olan Polis Memuru Ökten, rehabilitasyon merkezinde ziyaret ederek sahiplendi. Gerekli evrakları dolduran Polis Memuru Ökten, bundan sonra köpekle birlikte yaşayacaklarını belirtti.
Yavru köpeğe "Buz" adı verildi Köpeğin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Polis Memuru Ökten, ‘‘Sudan çıktığında açıkçası çok ümidimiz yoktu. Çok baygın bir haldeydi. Hocalarımızın büyük özverisi ile hayata döndü. Olayı çok hatırlamak istemiyoruz, ama köpeğin adını ‘Buz’ koyduk. Yakışacağını düşünüyorum. Tüm halkımız ve hayvan severler adına Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline, ayrıca hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan tedavilerin ardından yavru köpeğin, kurtarıcısı polis tarafından sahiplenmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Şah İsmail Bilge, ‘‘Bölgenin en büyük hayvan bakım rehabilitasyon merkezine sahibiz. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri olarak köpeğin yeniden hayata döndürülmesi noktasında özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde çok şükür kalp atışlarını normale çevirdik. Polis memuru Burak Beye duyarlığından ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Olay gecesi bizi arayarak köpeği sahiplenmek istediğini söyledi.

Bizde uygun gördüğümüz için sahiplendirmeyi yaptık’’ dedi.

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