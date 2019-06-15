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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Domuz sürüsü şehre indi, korkan çocuklar araçların üzerine çıktı

Domuz sürüsü şehre indi, korkan çocuklar araçların üzerine çıktı

domuz sürüsü sokak aralarında dolaşırken gör. var.

Gesi Uttu İlginç Görüntü Cep Telefonu Yaban Domuzu 

-Domuz sürüsünden korkan çocukların araçların üzerine çıkmasından gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuz sürüsünün şehre inmesi üzerine mahallede oynayan çocuklar korkarak araçların üzerine çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi’nde dolaşan 20’ye yaban domuzunun yiyecek araması sırasında ilginç görüntüler oluştu. Sürü halinde yiyecek arayan domuzların sokak aralarına girmesi, sokakta oynayan mahalleli çocukları korkuttu. Domuzların sürü halinde gelmesi üzerine çocuklar oyundan vazgeçerek, kendilerini korumak için çevredeki araçların üzerine çıkması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan bu görüntünün ardından domuz sürüsü bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.
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