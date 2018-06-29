Dominik'te Türk kameramanın öldürülmesi - ANTALYA

- Dominik'te Türk kameramanın öldürülmesi - Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nden görünüm - Baba Ahmet Baycın ile röportajDominik'te Türk kameramanın öldürülmesi - Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameramanın babası Ahmet Baycın:"Hayalinin peşinden gitti oraya, yönetmen olmak istiyordu"ANTALYA (AA) - Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden kameramanın Antalya 'daki evinde hüzün yaşanıyor.Bir yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan 24 yaşındaki kameraman Alper Baycın'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde yaşayan ailesinde olayın üzüntüsü hakim.Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Baycın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gaspçıların saldırısına uğraması sonucu evladını kaybettiğini söyledi.
"Oğlum çantasını vermek istemeyince bıçaklamışlar. Biz de çok net bilmiyoruz anlatılan bu. Cenazesi en erken salı gelecek" diyen Baycın, telefonda görüştükleri Acun Ilıcalı'nın da çok üzgün olduğunu dile getirdi.Alper'in üniversitede okurken de çalıştığını anlatan Ahmet Baycın, "Hayalinin peşinden gitti oraya, yönetmen olmak istiyordu. Çok seri şekilde hem okudu, hem çalıştı, kendini geliştirdi. Hayat dolu bir çocuktu, kimseyi kırmaz, zarar vermezdi." diye konuştu.