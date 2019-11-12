Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı - KÜTAHYA
- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen tırdan detaylar - Ambulansın gelişiDomaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.İsmail Altın yönetimindeki 10 VV 940 plakalı tır, devrildi. Domaniç - Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.Tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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