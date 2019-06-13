Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef oldu

Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef oldu

Bölgeden görüntü

Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-telef olan hayvanların fotoğrafı

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Horasan ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum’un Horasan İlçesine bağlı Pirali köyünde geçekleşti. Cüneyt Karataş Güler’in sahibi olduğu büyükbaş hayvan sürüsü şiddetli dolu ve rüzgarın başlamasıyla birlikte karanlık alanda koşuşturmaya başladı.
Hayvanlar toplu olarak koşmaya başlayınca çoban hayvanların önüne geçmeye çalışsa da başaramadı. Hayvanlar 150 metrelik uçurumdan hep birlikte aşağı düşerek telef olurken bir hayvan ise canlı kaldı. Canlı kalan hayvan vinç yardımıyla kurtarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı