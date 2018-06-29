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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Dolu yağışı, fındık bahçelerinde zarara neden oldu - SAKARYA

Dolu yağışı, fındık bahçelerinde zarara neden oldu - SAKARYA

- Sakarya 'daki dolu yağışı - Dolu yağışından detaylar - Fındık bahçesinden detaylar - Fındık üreticileri Fatih Çağlayan, Şahin Alıcı ve Fikri Hordoloş'un konuşmaları Sakarya 'daki dolu yağışı - Karasu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, fındık bahçelerine zarar verdi - Fındık üreticisi Şahin Alıcı: - "Bahçemizdeki fındık ağacında bulunan fındıklarımızın yaklaşık yüzde 70'i yere döküldü. Zararımız büyüktür. Tek geçim kaynağımız olan fındığımız için bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da etkili olan dolu yağışı, fındık bahçelerinde zarara neden oldu.Kentte iki gün önce etkisini gösteren dolu yağışı sonrasında Karasu ilçesi Kızılcık köyündeki fındık bahçelerini kontrole giden köylüler, çotanakların yere döküldüğünü gördü.Fındık üreticilerinden Fatih Çağlayan, ağaçlarda bulunan çotanakların çoğunun dolunun etkisiyle döküldüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 ton mahsul alınacak tarlanın 3 tonunun döküldüğünü anlatan Çağlayan, yetkililerden zararın tespit edilmesi ve karşılanması konusunda yardım beklediklerini kaydetti.
Fındık üreticisi Şahin Alıcı da ceviz büyüklüğünde yağan dolunun mahsullere zarar verdiğini ifade ederek, "Bahçemizdeki fındık ağacında bulunan fındıklarımızın yaklaşık yüzde 70'i yere döküldü. Zararımız büyüktür. Tek geçim kaynağımız olan fındığımız için bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.
Fikri Hordoloş da yağış nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirterek, "Bu hasar lokal bir bölgede meydana geldi. Fındık hasarının boyutu ise oldukça büyüktür. Bayağı bir zarar var. Bu hasarın tespit edilmesini istiyoruz." dedi.
Öte yandan, Karasu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün bölgedeki hasarın tespiti için bir ekip görevlendirdiği bildirildi.

Karya Bild Dolu Yağışı Yağan Trol 

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