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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - ANTALYA

Dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - ANTALYA

- Dolu ve su baskınının olduğu Antalya 'nın Kaş ilçesinden görüntüler - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın incelemelerde bulunması Antalya 'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş:"Seralarda da hasar oluşmuş, yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacak"ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı seralarda su baskını meydana geldi.Bölgede öğle saatlerinde görülen dolunun ardından sağanak etkili oldu. Kınık ve Ova mahallelerinde bazı seraların naylonları doludan yırtıldı, bazı seralarda ise su baskını yaşandı.Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarın hemen ardından bölgede inceleme yaptıklarını söyledi.

Belediyeye ait kepçe ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma yapıldığını belirten Ulutaş, "Ova Mahallesi'ndeki göle yakın parsellerde su baskını olmuş. Ani ve şiddetli yağış nedeniyle gölün su seviyesi yükselmiş, kenarında taşkına neden olmuş. Seralarda da hasar oluşmuş, yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.
Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de Ova ve Kınık mahallelerinde su baskını olan bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

Bild Muhabir Su Baskını Şiddetli Yağış Hasar Tespit 

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