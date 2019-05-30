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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dolmuştan indikten sonra minibüsün çarptığı öğretmen öldü - YALOVA

Dolmuştan indikten sonra minibüsün çarptığı öğretmen öldü - YALOVA

- Aysel Akın'ın dolmuştaki son anlarından detaylar - Akın'ın dolmuştan inişi - Yalova 'da görev yaptığı okulun önünde minibüsten inen kadın öğretmen, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir başka minibüsün çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Kaza, dolmuşun içindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendiYALOVA (AA) - Yalova 'da bir ilkokul öğretmeninin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.Merkeze bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Mevlana İlkokulunda görevli 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Aysel Akın, 28 Mayıs sabahı iş yerine gitmek üzere dolmuşa bindi.Okulun önüne gelince durakta indiği minibüsün arkasına doğru yönelen ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Akın'a F.A.A. idaresindeki 77 M 0089 plakalı minibüs çarptı.Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yoğun bakımda iki gün süren çabalara rağmen kurtarılamadı.Evli ve iki çocuk annesi Aysel Akın'ın cenazesinin yarın Yalova kent merkezinde toprağa verileceği öğrenildi.Öğretmene çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.Bu arada kaza, dolmuşun içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik Kamerası Kadın Öğretmen Sınıf Öğretmeni İlkokul Öğretmeni Sağlık Ekipleri 

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