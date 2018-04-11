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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dolmuş şoförüne gücendi 75'inde okuryazar oldu - ANKARA

Dolmuş şoförüne gücendi 75'inde okuryazar oldu - ANKARA

- Kurstan görüntüler - Kursiyerlerden görüntüler - Menevşe Gürses'in okur yazarken görüntüleri - Menevşe Gürses'in yazı tahtasına yazması - Menevşe Gürses'in konuşması - Halk eğitim Müdürü Recai Özdemir ve kurs öğretmeninin konuşmasıDolmuş şoförüne gücendi 75'inde okuryazar oldu - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde bindiği dolmuşun sürücüsüne nereye gittiğini soran ve aldığı "Teyze önündeki yazıyı görmüyor musun?" yanıtına gücenen Menevşe Gürses, kursa giderek okuma yazma öğrendi - Gürses: - "Adımı yazmayı, okumayı öğrendim. Dolmuş ve otobüslerin üzerindeki yazıları okuyabileceğim. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı"ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde bindiği dolmuşun sürücüsüne nereye gittiğini soran ve aldığı "Teyze önündeki yazıyı görmüyor musun?" yanıtına gücenen 75 yaşındaki Menevşe Gürses, kursa katılarak okuryazar oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Çubuk'ta açılan kursa katılan 8 çocuk ve 25 torun sahibi Gürses, azmiyle diğer kursiyerlere örnek oluyor.Gürses, AA muhabirine, yetim büyüdüğünü, bu nedenle de okula gidemediğini söyledi.

Yaşadığı tatsız bir diyaloğun etkisiyle okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini belirten Gürses, "Babamı hiç görmedim, üvey baba yanında büyüdüm. O nedenle de hiç okula gitmedim, çocukluğumda hayvan güttüm. Daha sonra da evlendik ve bu zamana kadar çocuklarla uğraştık. Ömrümüz yoklukla, mücadeleyle geçti." dedi.
Kızının evine gitmek isterken bindiği dolmuşun sürücüsüne, 'Yavrum bu dolmuş nereye gidiyor?' diye sorduğunu, şoförün de 'Teyze önündeki yazıyı görmüyor musun?' diye kendisine çıkıştığını anlatan Gürses, şöyle devam etti:"O günden sonra kendi kendime okumayı öğreneceğim diye söz verdim. Halk Eğitime gelerek müracaat ettim. Kurs açılınca çağırdılar. Allah razı olsun çok memnunum. Kısa sürede okuma yazmayı öğrendik. En azından adımı yazmayı ve okumayı öğrendim. Dolmuş ve otobüslerin üzerindeki yazıları okuyabileceğim. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı." - "Çocuk gibi heyecanlıyız"Kursun sonraki basamaklarla sürmesini isteyen Gürses, "Kursa katılan tüm arkadaşlarımızla birlikte okumak için istekli ve hevesliyiz. Buraya gelirken çocuklar gibi heyecanlıyız. Bu kurs bizim için faydalı oldu, bütün işlerimizde kolaylık sağladı. Biz kursların yeni aşamalarıyla devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.
Kurs öğretmeni Müzeyyen Çiçek de Menevşe Gürses'in heyecanı ve azminin herkese örnek olduğunu söyledi.

Çiçek, "Menevşe nine okuma yazmanın eksikliğini eşi sağ iken çok fazla bilememiş ama eşi öldükten sonra çok zorlanmış. Bu nedenle kursa büyük bir istek ve heyecanla geliyor. Bu isteğiyle de tüm kursiyerlere de örnek oluyor." dedi.
Kursiyerlerden Süreyya Çiftçi (57) de çok istediği halde okula gidemediğini belirterek, "Menevşe ninedeki okuma isteği bizlere de güç veriyor. Biz de ona bakarak ders çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir de ilçede okuma yazma kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "İlçemizde 30 noktada açılan kurslarımızda 350'ye yakın kursiyerimiz var. Kurslar gayet güzel ve başarılı geçiyor. Hepsi çok istekliler. Özellikle de öne çıkan isimler var. Örneğin Menevşe hanım, çok esprili, okuma yazmaya çok hevesli, kendisi kursiyerlerimize örnek oldu." diye konuştu.

Okuma Yazma Seferberliği Ders Çalış Üvey Baba Muhabir Öğretmen 

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