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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Dolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı...Baba yaralandı, oğlu gözaltına alındı

Dolmuş şoförü ile babası trafik polisine saldırdı...Baba yaralandı, oğlu gözaltına alındı

Yerde yatan yaralı

Genç Kız Para Cezası Polis Merkezi Ticari Araç Trafik Polisi 

-Yaralının görüntüsü
-Başında polislerin beklemesi
-Kelepçelenmiş sürücü
-Polisin sürücünün başında beklemesi
-Bir genç kızın olayı anlatması
-Ambulans ile yaralının götürülmesi
-Sürücünün gözaltına alınması

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi - Çıkan arbede sırasında baba düşüp kafasına kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı ADANA

- Adana’da trafik polisi, SRC belgesi olmadığı için ceza kesmek istediği dolmuş şoförü ile babasının saldırısına uğrayarak darp edildi. Arbede sırasında baba düşüp başını kaldırıma çarparak yaralanırken, oğlu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman T. oğlu Fatih T.’nin kullandığı dolmuş ile Yamaçlı Mahallesi’nden çarşı istikametine doğru yola çıktı. Dolmuş D-400 Türk Kuşu Kavşağı mevkisine geldiğinde uygulama yapan trafik polisi dolmuşu durdurdu. Polis sürücüden ehliyetini istedi. Ancak polis, SRC belgesi olmadığı için Fatih T.’ye ticari araç kullanılamayacağını bu nedenle ceza yazacağını ve aracı bağlayacağını söyledi.

Bunun üzerine sürücü polise bağırmaya ve hakaret etmeye başladı.
Polis de tepki gösterince aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada dolmuşta bulunan baba da kavgaya karıştı. Baba ve oğlunun darp ettiği trafik polisi yardımcı kuvvet istedi. Bu sırada çıkan arbedede baba düşüp kafasını kaldırıma çarparak bayıldı. Polis hemen baba için ambulans istedi. Fatih T.’ye ise kelepçe takılarak gözaltına alındı. Fatih T. polise tehditler savurdu. Olay yerine gelen ambulans ile baba hastaneye kaldırılırken oğlu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bu arada baba ve oğluna "görevli memura mukavemet ve hakaretten" işlem yapılırken, dolmuş şoförüne de yetersiz ehliyet kullandığı içinde 1002 lira para cezası kesilip aracı bağlandı.
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