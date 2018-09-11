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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Dolmuş şoförlerinden eylem - HATAY

Dolmuş şoförlerinden eylem - HATAY

- Valilik önünde toplanan dolmuş şoförlerinden görüntüler - Harbiye Kooperatifi Başkanı Sedat Tatlı'nın grup adına açıklama yapması Hatay 'da dolmuş şoförlerinden eylem - Antakya - Defne arası yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri, güzergah değişikliğiyle mağdur edildikleri iddiasıyla eylem yaptıHATAY (AA) - Hatay 'da, Antakya - Defne ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri, güzergah değişikliğiyle mağdur edildikleri iddiasıyla eylem yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesince alınan kararla güzergahları değiştirilince mağdur olduklarını öne süren 3 kooperatife bağlı şoförler, Valilik binası önünde bir araya geldi.Burada yetkililerle görüşen grup, ardından Antakya Köprübaşı Meydanı'na giderek, basın açıklaması yaptı.Harbiye Kooperatifi Başkanı Sedat Tatlı, alınan kararla dolmuş esnafının zor durumda bırakıldığını öne sürdü.Kendilerinden araç yenilenmesi istendiğini kaydeden Tatlı, "Bizler de tarif edilen marka ve modeldeki araçların bir üst versiyonunu aldık. Engellilere uyumlu hale gelmesini talep ettiler, bunu da yaptık." dedi.
Tatlı, kendilerine hukuksuzca cezalar yazıldığını iddia ederek, alınan güzergah değişikliği kararının kendilerini mağdur ettiğini savundu.Tatlı, adli mercilere gerekli müracaatlarını yaptıklarını ve mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklediklerini kaydetti.
Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Güzergah Yolcu Taşımacılığı Kooperatif Basın Açıklaması Irak 

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