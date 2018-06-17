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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Dolmuş ile otomobil çarpıştı; 2’si çocuk 9 yaralı

- Dolmuş ile otomobil çarpıştı; 2’si çocuk 9 yaralı

kaza yeri detay

( AYDIN ) AYDIN

Kadın Sürücü 


- Aydın'ın Didim ilçesinde, şehirlerarası midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kaza: Didim-Söke yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’den aldığı yolcuları Söke ve Aydın’a taşıyan ve B.B’nin kullandığı 09 M 6327 plakalı şehirlerarası midibüs, kavşakta E.T.S (40) adlı kadın sürücünün kullandığı 09 YD 061plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, midibüsün on kısmı kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil şoförü E.T.S (40) ile araçta bulunan D.Y (24), S.B (37) ile S.B’nin kızları E.Z.B ( 4) ile E.M.B (7) midibüste yolcu olarak bulunan K.S(23), V.G.A (33), S.D.G (19) ve M.K.K (10) yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu şüpheli bulunan E.Z. B ile E.M. B adlı kardeşler ile anneleri S.B ilk tedavilerinin ardından ambulansla Aydın’a sevk edildi. Diğer yaralılar Didim Devlet Hastanesine tedavileri yapılırken, midibüs sürücüsü ile kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle midibüste bulunan diğer yolcular ise başka dolmuşa nakledilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle Didim-Söke yolunda trafik tek yönlü verildi.

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