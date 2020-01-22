Dolmabahçe Sarayının duvarları resim paleti gibi kullanılmış

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( İSTANBUL ) -- Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' ait bilgiler ortaya çıktı-100 yıllık gazete kupürleri ortaya çıktı İSTANBUL



- Sultan V. Mehmed Reşad döneminde Dolmabahçe Sarayı'nın bakım onarım çalışmaları sırasında, duvara bir erkek portresi çizildiği ve 1917 tarihli gazete kupürlerinin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete kupürlerinde ise Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini yazıyor. Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Cem Eriş, “O dönemin tezyinat çalışmasını yapan sanatkarları duvarı bir resim paleti gibi kullanmışlar” dedi.

Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu’nda yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarında Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarıma ait dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 30 ve 32 numaralı odalardaki duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen erkek portresinin yağlı boya ile çizildiği anlaşılıyor, eskiz şeklindeki portrenin saray kalemkarlarının yaptığı düşünülüyor. Ayrıca restorasyon çalışmaları sırasında 1917 yıllına ait olduğu görülen gazete parçaları dolgu malzemesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Osmanlıca ve Fransızca haberlerin olduğu gazete parçalarında Osmanlı'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini yazıyor. “Duvarı bir resim paleti gibi kullanmışlar” Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Cem Eriş, “Dolmabahçe Sarayı Süfera salonunda 1 yılı aşkın restorasyon çalışmalarımız devam etmekte. Salonun içerisinde elçilerin kabul edildiği odada restorasyon çalışmalarına başlamadan önce analizler yaptık. Şuan içinde bulunduğumuz 32 numaralı odada aynı çalışmalar bu şekilde devam ettiriliyor. Restorasyon ve konservasyon süreci boyunca enteresan şeylerle karşılaştık. Burada gördüğünüz duvar raspaları çalışmalarında boya katmanlarının altından bir erkek figürü resmi çıktı. O dönemin tezyinat çalışmasını yapan sanatkarları duvarı bir resim paleti gibi kullanmışlar. Başka farklı çizimler, ağaç resimleri ve karalamalar da var. Bir kalemkarımız da insan sureti çizerek bir deneme yapmış böyle bir sürprizi boya katmanının altında bize bırakmış oraya gelince arkadaşlarımız durdular” dedi.

“Osmanlı erkek portresi görüyoruz” Bulunan insan figürünün korumaya aldıklarını ifade eden Eriş, “Milli Saraylar İdari Başkanlığımızın Bilim Değerlendirme Kurulu var oradaki hocalarımıza bulduğumuz figürü arz ettiğimizde bir karar alacaklar. Bu karar doğrultusunda nasıl korunacağına, çalışmalarımızın nasıl devam edeceğine hocalarımızın kararına göre devam edeceğiz. Burada Osmanlı erkek portresi görüyoruz sakallı, bıyıklı, sarıklı bu da tabi ki değişik bir ilgi oluşturuyor. Gazete kupürleri de yine arkadaşlarımızın alt katta kapı kasasını kapatan pervazın dibindeki sıvanın konservasyonunu yaparken sıvanın arkasından bir dolgu malzemesi olarak kullanıldığını anlıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz bu yıl içerisinde ziyarete açmak” Dolgu malzemesinin o dönem kullanılan elektrik malzemelerinin kutularından oluştuğunu ifade eden Eriş, “Gazete kupürlerinde Siyer-i Nebi ile ilgili haberler ve ilk uçaklarımızdan Osmanlı ve Prens Celalettin uçaklarının Beyrut’tan Şam’a yaptıkları yaklaşık 40 dakika süren seyahatin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini haber eden bir metin ile karşılaştık. Bu da 1910’lerde veya hemen akabinde olan bir hadise. Fransızca metinlerde ise bir tiyatro oyununun reklamı yapılıyor o da 1917 yılının bir gazete kupürü 1910-1917 yılında yapılan çalışmalarda kalan gazeteler bunlar. Hedefimiz bu yıl içerisinde ziyarete açmak” dedi.

(Sİ-EG-



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