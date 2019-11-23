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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - MERSİN

Dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - MERSİN

- Nohut yüklü tırın boşaltılması - Şüphelinin adliyeye sevki Mersin 'de dolandırıcılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'den, Kocaeli'ne götürmesi gereken 26 ton 100 kilogramlık nohudu başka yere satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.İş insanı H.O.Ö, nakliyat kamyonu sürücüsü İ.Ç'nin aldığı yükü, istenilen noktaya ulaştırmadığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.Yandol Büro Amirliği ekipleri, sürücünün, yaklaşık 300 bin lira değerindeki nohudu Kocaeli'nin Gebze ilçesi yerine Gaziantep'e götürmek istediğini tespit etti.Şüpheli, Tarsus ilçesinde gözaltına alındı. 24 ton 540 kilograma düştüğü tespit edilen nohut da sahibine iade edildi.Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Polis Merkezi Akalan Dolandırıcılık Irak 

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