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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcılık iddiası - ADANA

Dolandırıcılık iddiası - ADANA

- Polis ekiplerinin şüpheliye idari para ceza uygulaması Adana 'da dolandırıcılık iddiası - Bisikletten düşmüş gibi yapıp yardım edenlerden para istediği belirlenen zanlıya idari para cezası verildiADANA (AA) - Adana 'da bisikletten düşme rolü yapıp kendisine yardım edenlerden para isteyen kişiye idari para cezası uygulandı.Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde kendisini bisikletten düşmüş gibi gösteren Ahmet Ç. (64) çevredekilerden yardım istedi.Yardım için gelenlerden para isteyen kişi, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.Ekipler tarafından zanlıya 125 lira idari para cezası verildi.
Bu arada, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere, zanlının etrafı kontrol ettikten sonra kendisini bisikletten düşmüş gibi gösterdiği anlar yansıdı.

Para Cezası Bisiklet Cep Telefonu Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

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