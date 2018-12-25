Dolandırıcılar kredi kartı limitini son kuruşa kadar harcadı

-İSMAİL CAVLAK AÇIKLAMA

-AVUKAT AÇIKLAMA

-YAPILAN HARCAMALAR DETAY



( MANİSA )- Manisa’da yaşanan dolandırıcılık olayında İnternet alışverişine kapalı olan kredi kartının bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar kartın limitini İnternet üzerinden son kuruşuna kadar harcadı- Dolandırıldığını telefonuna gelen 2 TL’lik Google hesabı ücreti kesintisi ile fark eden İsmail Cavlak kartının İnternet alışverişine kapalı olmasına rağmen İnternetten alışveriş yapılması üzerine zararının banka tarafından karşılanmasını istedi MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kredi kartı dolandırıcılığı bu kadarına da pes dedirtti. Dolandırıcılar, İnternete kapalı olmasına rağmen ele geçirdikleri bir kredi kartının bilgilerini kullanarak son kuruşuna kadar harcadı. Farklı alışveriş sitelerinde kullanılan kartın kalan son 1 TL'lik limitinin de bir alışverişte harcanması şaşırttı. Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. Evli ve bir çocuk babası İsmail Cavlak, kredi kartı dolandırıcılarının kurbanları arasına katıldı.

Cavlak, 500 lirasını kendisi harcadığı bin 500 TL limitli kredi kartını son kuruşuna kadar dolandırıcılara kaptırdı. Yaşamış olduğu mağduriyette, dolandırıcılar kart limitinde kalan son 1 TL'yi bile kullandı. Kredi kartı mağduru İsmail Cavlak yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Bir gün telefonuma GSM operatöründen 'hattınızdan 2 TL Google ücreti kesilmiştir' diye bir mesaj geldi. GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayarak neden ücret kesildiğini öğrenmek istedim. Bana, İnternet üzerinden yapmış olduğum alışverişler nedeni ile kesinti yapıldığını söyledi.



İlk etapta olaya bir anlam veremedim. Banka hesaplarımı kontrol ettiğimde ise adeta şok oldum. Kredi kartımın limitinin tamamıyla alışveriş yapılmış. Bankaya gittim, bana, İnternet üzerindeki farklı sitelerden alışveriş yapıldığı söylendi. Kart limitinde kalan son 1 TL'yi bile harcamışlar. Kartım, İnternet alışverişlerine kapalı olduğu halde yaşadığım bu mağduriyetin banka tarafından karşılanmasını talep ediyorum." İsmail Cavlak'ın avukatı Mehmet Salcıoğlu ise, "Günümüzde İnternet üzerinden alışverişin yaygınlaşması ve E-ticaret kullanımının ve işlem hacminin artması ile son dönemde İnternet üzerinden dolandırıcılıklar büyük ölçüde arttı. Vatandaşlarımız çok küçük önlemlerle bu dolandırıcılıkların önüne geçebilir. Meydana gelen bu olay basit bir kredi kartı dolandırıcılığı gibi görünse de hesap bakiyesinde görülen son 1 TL’nin dahi alınması dolandırıcıların hesap bilgilerine ne kadar kolay eriştiği ve ne kadar ahlaki çöküntü içerisinde olduklarının göstergesidir. Türk Ceza Kanunun 245. Maddesine göre suç olarak düzenlenen bu eylem hakkında vatandaşlarımız, ilgili işlemin iptali ve zararın tanzimi için öncelikle bankalarına başvurmaları gerekmektedir. Neticede suç olan bu eylem hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunmaları yararlarına olacaktır." ifadelerini kullandı. (SC-

