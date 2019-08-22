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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıcılar gazeteciye tosladı

Dolandırıcılar gazeteciye tosladı

-Dolandırıcı ile gazetecinin konuşmaları

( ANKARA - ÖZEL) ANKARA

Kargo Ücreti Alışveriş Elektronik Eşya Dolandırıcılık Telefon Çetesi 


- Vatandaşı dolandırmaya çalışan vicdansızlar bu sefer sert kayaya çarptı. Dolandırıcıları telefonda sıkıştıran muhabir vatandaşın kandırmaya çalışanlara sağlam bir ders verdi. Vatandaşı dolandırmaya çalışan telefon çetesi baltayı sert taşa vurdu. +90-212-918-02-18 numara üzerinden “Yaptığınız internet alışverişleri sayesinde reklam ve tanıtım amacıyla Samsung Galaxy S8 kazandınız Bilgi: 0212-945-95-85 arayın” mesajını gönderen dolandırıcılar telefon kazandınız yalanını kullandı. Dolandırıcılar, kurumsal bir firma olan Media Markt üzeriden yürütülerek, Media Markt Dijital Platformu adı altında gerçekleştirildi.
Durumu fark eden muhabir ise o anları kayda aldı. Sözde müşteri hizmetleri kılıfını uyduran dolandırıcılar 2 Bin TL civarındaki telefon kazanıldığı ve kargo yoluyla gönderileceğini yalanını söyledi.

Yalan daha bitmeden kargo ücreti olarak 149 TL gibi bir rakam ödeneceği söylendi. Utanmaz dolandırıcı bir de son günlerde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi için ödenecek bu miktarın telefon için garanti ücreti olduğunu söyledi.

Muhabir, dolandırcının yalanını önünde sonunda ortaya çıkardı. Dolandırıcılar telefonda sorulan sorulara cevap vermeyerek kaçarak telefonu kapattı. En son yapılan telefon aramasında ise dolandırıcı suçunu itiraf ederek, “Ne istiyorsun kardeşim bizden bir ... yedik” dedi.
İfşa oldular Muhabir, ifade edilen kurumun müşteri hizmetlerini arayarak görüşme yaptı. Yapılan görüşmede müşteri hizmetleri temsilcisi, son günlerde bir çok müşterinin bu konu ile ilgili arama yaptığını ve bundan dolayı bilgi aldıklarını aktardı. Müşteri temsilcisi böyle bir kampanyanın firmalarında bulunmadığını, bazı dolandırıcıların müşterilere mesaj atarak kandırmaya çalışıldıklarını söyledi.

Temsilci, elektronik eşya, cep telefonları ve beyaz eşya ile ilgili gelen mesajlara ilgi gösterilmemesi ve işlem yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
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