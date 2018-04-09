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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı

Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı

- Çiftin emniyetten adliyeye sevk görüntüsüANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN - Bursa'da çok sayıda kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran Uludağ İnşaat'ın yöneticilerinden Ahmet ve Rukiye Toğrul, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara 'da olduğu tespit edildi.Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.Polis, yakalanmamak için Ankara , İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütlenmiştiBursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti.Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

Para Cezası Sahte Kimlik Hapis Cezası 4 Yıl Hapis Dolandırıcılık 

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