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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doktorun odasından telefonunu böyle çaldı

Doktorun odasından telefonunu böyle çaldı

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Sabah Namazı Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Sağlık Görevlisi 

--Zanlının emniyet görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte bir hastanede sabah namazını kılmak için mescide giden sağlık görevlisi doktorun cep telefonunu çalan hırsız, öğlen namazı sıralarında yakalanarak emniyete götürüldü. Ankara’da bir hastanede sabah namazı saatlerinde hırsızlık vakası yaşandı. O gece nöbetçi olan sağlık görevlisinin hastanenin mescidine giderek sabah namaz kıldığı esnada, odasına giren ve hastanede temizlik personeli olarak çalıştığı anlaşılan V.A isimli zanlı doktorun telefonunu çaldı. Hastane koridorlarında, hırsızlık yapmak için plan yapan zanlının, odaya girip çıktığı ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Doktorun sabah namazına indiği esnada odasına giren V.A. 2 bin liralık telefonu çaldı. Doktor mescitten döndükten sonra telefonunu bulamadı. Önce hastanenin güvenlik görevlilerine haber verildi.
Telefon, görevliler tarafından bir süre arandı. Cep telefonu bulunamayınca çalındığı anlaşıldı. Polise haber verildikten sonra olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, hırsızlık yaptığı anlaşılan zanlı V.A olduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı V.A tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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