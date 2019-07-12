Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Doktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş karar

Doktorlara dehşeti yaşatmıştı, mahkemeden flaş karar

-Arşiv görüntüler

( İZMİR )- Doktorları darp eden zanlıya tutuklama kararı İZMİR

Polis Tutuklama Kararı Sağlık Ocağı 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında bir hekime klavye fırlatan, başka bir hekimi de yumrukla darp eden şahıs tutuklandı. Bayraklı’da bulunan 20 No’lu Aile Sağlık Merkezine gidip rapor isteyen; ancak isteğine olumsuz yanıt alınca Dr. Mahide Agara’ya bilgisayar klavyesi fırlatıp, Dr. Alper Durmuş Sönmez'e de yumruk atan Birkan Y., polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Kalbinde pil olan Sönmez’e yumruk attıktan sonra fenalaşmasına da yol açan şahıs için mahkemeden karar çıktı. Darp edilen doktorların şikayetçi olduğu Birkan Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olay sonrası fenalaşarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Dr. Alper Durmuş Sönmez ise taburcu edildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı