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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doktora darp iddiası - SİİRT

Doktora darp iddiası - SİİRT

- Hastaneden detay Siirt 'te doktora darp iddiası - Kadın doğum uzmanını darbettiği ileri sürülen bir hasta yakını gözaltına alındıSİİRT (AA) - Siirt 'te kadın doğum uzmanını darbettiği iddia edilen bir hasta yakını gözaltına alındı.İddiaya göre, Siirt Devlet Hastanesinde, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Muhammed Sıraç Güneş, muayene sırası nedeniyle hastane personeli ve hasta yakını arasında çıkan tartışmaya müdahale ederken, hasta yakını S.G. tarafından darbedildi."Beyaz kod" veren ve tedavi altına alınan Güneş'e darp raporu verildi.
Güneş'in, hakkında şikayetçi olduğu S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Hastane Hasta Yakını Polis Ekipleri Kadın Doğum Uzmanı 

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