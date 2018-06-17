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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Doktor ve güvenlikçiyi darp güvenlik kamerasında - SAMSUN

Doktor ve güvenlikçiyi darp güvenlik kamerasında - SAMSUN

- Doktor ve güvenlik görevlisi darbedenl zanlıların güvenlik kameralarına yansıması Samsun 'da doktor ve güvenlikçiyi darp güvenlik kamerasında - Özel hastanede doktor ve güvenlik görevlisini darbeden, daha önce de bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın zanlısı, tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları özel bir hastaneye geldi.Burada kavgayı sürdürerek hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbederek kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. polis tarafından gözaltına alındı.Özel hastanenin olay sonrası Sağlık Bakanlığına beyaz kodla durumu ileterek bir süre hasta kabulünü durdurduğu öğrenildi.Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Doktorun burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı öğrenildi.Gözaltına alınan zanlılar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.Yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınan zanılardan daha önce önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı da tespit edilen Berkant S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.

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