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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doktor ve güvenlikçinin darbedilmesi - SAMSUN İzle

Doktor ve güvenlikçinin darbedilmesi - SAMSUN İzle

- Samsun Adalet Sarayı'ndan dış detay - Zanlıların adliyeye getirilişi - Özel hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili serbest bırakılan 3 zanlı yeniden gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili 3 zanlı itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı.Atakum ilçesinde özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri öne sürülen Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.İtiraz sonrası 3 zanlı yeniden gözaltına alındı.Zanlılardan Yılmaz S. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.İşlemleri tamamlanan Gürkan S. ile Süleyman Sait K. ise adliyeye sevk edildi. - OlayAtakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları özel bir hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım darbedilmişti. Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.Kavga, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Hastane Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Kamera Avcılık 

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