DOKA Yönetim Kurulu Gümüşhane’de toplandı

-Gümüşhane Valisi konuşma

-Giresun valisi konuşma

-Genel görüntü



( GÜMÜŞHANE -HD)- Doğu Karadeniz turizmine katkı sağlamak için teklif edilen 94 proje toplantıda değerlendirildi- Giresun Valisi ve DOKA Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sarıfakıoğulları: “Bu projelerle turizm potansiyeli ivme kazanacak, Doğu Karadeniz bir çekim merkezi haline gelecek GÜMÜŞHANE



- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Başkanı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, iki ayrı turizm başlığıyla açtıkları proje çağrısına 94 proje geldiğini belirterek, “Bu projelerle turizm potansiyeli ivme kazanacak, Doğu Karadeniz bir çekim merkezi haline gelecek” dedi.

DOKA Yönetim Kurulu toplantısı Gümüşhane’de gerçekleştirildi.

Ramada Gümüşhane Otelde gerçekleştirilen toplantıda DOKA Yönetim Kurulu Başkanı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi mali destek programına 69 proje, Yeşil Yol güzergahındaki kültür turizm alt yapılarının desteklenmesi programına ise 25 proje teklif edildiğini söyledi.



Kadim bir kültürü bünyesinde barındıran Gümüşhane’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Vali Sarıfakıoğlulları, “DOKA olarak Trabzon’dan sonra diğer bölge illerinde de bulunmada hem fikir olduk. Bizler 28 Aralık 2017 tarihinde bir araya geldik. İki çağrımız vardı. Bunlardan biri tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi mali destek programıdır. Burada amaçlarımızı ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Çok ciddi proje ile katılım söz konusu oldu. Yaklaşık 69 proje ile ajansımızın kapısı çalındı. Hem proje kültürünün geliştirilmesi hem bölgesel anlamda proje destekli çalışmalarla gelişmeye ivme verilmesi noktasında hepimiz için bir kazanç diye düşünüyorum. Bu minvalde yaklaşık 12 milyon liralık bütçemiz var. Ek finansman katkılarıyla beraber yaklaşık 19,5 milyon lira yatırımla bölge illerimiz yararlanacaktır. Bu 69 projede bir projenin dışında diğerleri değerlendirmeye tabi oldu. Diğer 68 proje tek tek değerlendirmeye alındı. Bugün de yönetim kurulu üyelerimiz tarafından son hali değerlendirilecek ve kararlaştırılacak. Nihai olarak Sayın Bakanımızın onayından sonra taraflar arasında sözleşmeler imzalanacaktır” dedi.

“Bu projelerle turizm potansiyeli ivme kazanacak, Doğu Karadeniz bir çekim merkezi haline gelecek” İkinci proje çağrılarının da Yeşil Yol güzergahındaki kültür turizm alt yapılarının desteklenmesi programı olduğunu, bu başlıkta 25 proje geldiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, “Bu konuda çok ciddi, çok önemli bir potansiyel içeriyor bölgemiz. Arzu ediyoruz ki bu 25 projeden bugün kabul edilenlerin hayata geçmesi ile beraber turizm potansiyeli Kalkınma Bakanımızın da ifade ettikleri gibi bu proje ile ivme kazanacak. Doğu Karadeniz bir çekim merkezi haline gelecek. Burada da yaklaşık 18 milyon TL’lik bir destek verilecek. Eş finansmanlarla beraber. Bu 25 projenin az sonra bağımsız değerlendiriciler tarafından geçer not alanları 65 puan ve üzeri alınanları yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve inşallah bunlarda hayat bulacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ev sahibi Gümüşhane Valisi ve DOKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okay Memiş ise Gümüşhane’nin Karadeniz’in iç kesiminde kalan, güzel ve sempatik bir şehir olduğunu söyledi.



Dünyanın ikinci, Avrupa’nın en uzun tünelinin Gümüşhane ve Trabzon arasında yapılan yeni Zigana Tüneli olduğunu, 52 tünelle Türkiye’nin en çok tüneli olan illerin başında olduklarını kaydeden Vali Memiş, “Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde, artık dağların arkasında yaşayan insanların da geleceğe umutla bakmayı sağlayan güzel projeleri hep beraber gözlemliyoruz ve müşahede ediyoruz. Devletin bu yatırımlarından dolayı kendilerine minnettarız. Türkiye’de en fazla tüneli olan illerin başında geliyoruz. Tüneller bittiğinde sahile 30-45 dakikada ulaşacağız. Trabzon’a ulaşacağız, Trabzon da bize ulaşacak” şeklinde konuştu.

Gümüşhane ölçeğinde diğer illere nazaran birçok sosyal hizmetin kamu tüzel kişiliğinin yapmak zorunda kaldığına değinen Vali Memiş, bu nedenle de DOKA gibi kuruluşların projeleriyle Özel İdareleri ve Belediyeleri özellikle desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya Artvin Valisi Ömer Doğanay, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar ve diğer illerin Meclis Başkanları, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve diğer illerin TSO başkanları ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.