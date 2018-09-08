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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doğunun ilk ve tek gençlik festivali “Gezginfest Van” ilk gününde 20 bin kişiyi ağırladı

Doğunun ilk ve tek gençlik festivali “Gezginfest Van” ilk gününde 20 bin kişiyi ağırladı

Konserlerden görüntüler

Jandarma Kütüphane Özel Güvenlik Su Savaşı Geri Dönüşüm 

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( VAN )- Gençler Athena ve Kardeş Türküleri ile coştu VAN

- Van’ın Gevaş ilçesinde düzenlenen ‘Gezgin Fest Van’ festivalinde sahne alan Athena ve Kardeş Türküleri, doğa ve kamp tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dokuzağaç Mahallesi’nde düzenlenen ve üç gün sürecek olan festivalde 22 sanatçı ve grup sahne alacak. Festivalde ayrıca oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot şov, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, gencer savaş ile ritim atölyesi ve jam session sahnesi gibi etkinlikler de yer alırken, 150 bin metrekarelik alanda jandarma ve özel güvenlik, hem karadan hem denizden güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı Doğunun ilk ve tek gençlik festivali “Gezginfest Van”ı ilk günü Sena Şener, Selçuk Balcı, Manga, Kardeş Türküleri ve Athena sahne aldı. Özellikle Kardeş Türküleri ve Athena konserleri ile coşan gençler, sabaha kadar eğlendiler. Türkiye’nin birçok ilinin yanında İran’dan gelen müzikseverler, Doğu’da ilk defa böyle bir festivalin düzenlendiğini belirterek, “Van’da böyle bir organizasyon her anlamda güzel oldu. Birçok sanatçı sahne alacak. Biz bu tür organizasyonların bundan sonra da düzenlenmesini istiyoruz” dediler. Festivalde ayrıca, Teoman, Selda Bağcan, Ezhel, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Shantel, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi grup ve sanatçılar bir araya gelecek. Bunun yanında Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Nomjoo da festivalde sahne alacak.
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