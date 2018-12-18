Doğuda kar hem çile hem güzellik getirdi - KARS

- Buz tutan ağaçların detay görüntüleri - Yolda kalan araçlara zincir takılması - Besici Çetin Aydın'ın konuşması - Koyunların detay görüntüleriKARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.Bölgede bir süredir özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.. Kars 'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle de bazı binaların çatılarında ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.Yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşların kaldırımda yürürken güçlük çektiği kentin Kars - Kağızman kara yolunda da aynı sebeple yolda kalan bazı araçlar zincir takıldıktan sonra ilerleyebildi.Şehrin Kağızman ilçesine bağlı Çengilli ve Akören köylerinde ise kar yağışı yüzünden besicilerin yazın hayvanları için açık alanda topladığı ot ve saman yığınları kar altında kaldı.Besiciler, kar yığınlarının altından güçlükle çıkardıkları saman ve ot balyaları ile hayvanlarını besledi. Kars lı besicilerden Çetin Aydın kış aylarında zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Kışın hayvanları beslemek için yoğun çaba gösteriyoruz. Kar altında ot, saman balyaları çıkartarak koyunlarımızı yemlemeye çalışıyoruz." dedi. İldeki kar yağışı yüzünden beyaza bürünen ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.