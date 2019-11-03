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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğuda kar, Antalya’da deniz keyfi

Doğuda kar, Antalya’da deniz keyfi

Sahil detay

Hafta Sonu Lyon Başkent 

-Denize girenler detay
-güneşlenenler detay
-parkta oynayan çocuklar detay
-deniz kenarında oturan aileler detay
-Mevlüde Çobanoğlu röp.
-Orhan Topuz röp.
-Buket Paycan Baykurt röp.
-detaylar

( ANTALYA )- 1 Ocak-29 Ekim tarihleri arasında 14 milyon 347 bin 909 turist ağırlayan sahillere kış gelmedi- Antalya’da Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor ANTALYA

- Türkiye’nin bazı illerini etkisi altına kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Antalya’da kasım ayında yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Nem oranının 54, sıcaklığın ise 24 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya’da, kasım ayında yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşlar yakınlarıyla beraber deniz kenarında oturup çay eşliğinde sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise Akdeniz’in maviliklerinde kulaç attı. Kimi vatandaşlar ise yeşillik alanlarda kitap okurken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. “Çok mutluyum” Mevlüde Çobanoğlu, 40 dakika boyunca denizde yüzdüğünü belirtti.
Antalya’yı çok sevdiğini ifade eden Çobanoğlu, “Çok mutluyum. Denizden çıktım, üzerimi değiştirdim. Şuanda güneşleniyorum. Antalya çok güzel bir şehir. Su ilk girince soğuk oluyor ama girince alışıyorsunuz. Bence 15 Kasım’a kadar denize girilebilir” dedi.
“Yaz günü gibi bir hava var” Antalya’nın havasının çok güzel olduğunu söyleyen Orhan Topuz, ”Sanki yaz gününden kalmışız gibi bir hava var. Antalyalıyım ve memleketimi çok seviyorum. Hava güzel, denizi daha da güzel. Herkesi Antalya’ya davet ediyorum. Burası kışın bile çok güzel oluyor” diye konuştu.
“Antalya zaten güzel bir şehir” Üniversite öğrencisi Buket Paycan Baykurt, hafta sonu Antalya’nın havasından yararlanarak, denize gelip dinlendiğini kaydetti.
Baykurt, “Biraz esiyor ama ortamı ve insanları çok güze. Deniz çok serindi, giremedim ama yine de sahilde oturmakta güzel. Antalya zaten güzel bir şehir” ifadelerini kullandı.
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