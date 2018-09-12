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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğubayazıt’ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Doğubayazıt’ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Doğubayazıt 2 kişi arasında çıkan çatışmada yaralanan vatandaş

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-Olay yerinden görüntüler
-Vatandaşın hastaneye kaldırılması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunun isabet ettiği seyyar satıcı ağır yaralandı. Olay, Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 2 kişi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde silahlı çatışma çıktı. İddiaya göre, çıkan çatışmada bölgede seyyar satıcılık yapan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın boynuna kurşun isabet etti. Ağır yaralanan vatandaş ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Doğubayazıt Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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