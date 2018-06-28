Doğubayazıt’ta kaçırılan Serhat bulundu



- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü kaçırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki Serhat bulundu. İddiaya göre Serhat Eraslan, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saat 20.00 sıralarında, şehrin en işlek caddelerinden olan Ağrı Caddesi'nin Pıra İnzibat Köprüsü olarak bilinen mevkiinde, plakası henüz öğrenilemeyen bir araca zorla bindirilmek suretiyle kaçırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, geniş çaplı soruşturma başlatan polisin, Eraslan'ı bulduğu ve ailesine haber verdiği öğrenildi. Eraslan'ın henüz kim ve kimler tarafından kaçırıldığı ve nereye götürüldüğü bilinmiyor.

