Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğubayazıt'ta alt yapıya 10 milyon liralık kaynak - AĞRI

Doğubayazıt'ta alt yapıya 10 milyon liralık kaynak - AĞRI

- Doğubayazıt'ta alt yapıya 10 milyon liralık kaynak - Su ve kanalizasyon çalışmalarından detay - Yüksek İnşaat Mühendisi Mücahit Kılıçarslan ile röportajDoğubayazıt'ta alt yapıya 10 milyon liralık kaynak - Doğubayazıt Belediyesi, 80 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek amacıyla alt yapıya 10 milyon lira kaynak ayırdı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akhan:"Belediyenin tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını, yıllardır hizmetlerden yoksun ve bu ilçenin gerçek sahipleri olan halkımızın yolunda seferber etmeye devam edeceğiz."AĞRI (AA) - Doğubayazıt Belediyesi, 80 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ve kanalizasyon sorununu çözmek amacıyla alt yapıya 10 milyon lira kaynak ayırdı.İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, ilçenin yıllardır süren içme suyu ve kanalizasyon sorununun çözümüne yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.Çalışmalar çerçevesinde hazırlanan iki büyük projeyle, ilçenin 50 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 17 kilometrelik atık su şebekesi, belediye bütçesinden aktarılan 10 milyon liralık kaynakla yenilecek.Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarıyla, ilçeyi köy görünümünden tamamen kurtararak batı standartlarını yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Temel belediyecilik hizmetlerinden yıllardır mahrum kalan ilçede, alt yapı sorununu ortadan kaldıracak içme suyu ve atık su rehabilitasyon projeleri için 10 milyon lira kaynak ayırdıklarını dile getiren Akhan, şunları söyledi:"Doğubayazıt'ın en önemli sorunlarından birisi şehrin su ve kanalizasyon hatları. Bakıyorsunuz, Türkiye'nin birçok ilçesi hatta ilinden, hem yüzölçümü hem de nüfus olarak büyük ama inanın imar planından alt yapısına kadar her şey çok eski. Geçen yıl görevlendirmeyle birlikte bu sorunu kökten çözmek için ilk kazmayı vurduk. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımızı ilçenin her noktasına yayarak hızlandırdık. Belediyenin tüm imkanlarını, tüm kaynaklarını, yıllardır hizmetlerden yoksun ve bu ilçenin gerçek sahipleri olan halkımızın yolunda seferber etmeye devam edeceğiz."Projeleri yürüten yüksek inşaat mühendisi Mücahit Kılıçarslan ise çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kılıçarslan, projelerin tamamlanmasıyla birlikte 50 kilometrelik içme suyu şebekesiyle, 17 kilometrelik atık su şebekesinin, tamamen yenilenmiş olacağını sözlerine ekledi.

Rehabilitasyon Kanalizasyon İmar Planı Kanun Hükmünde Kararname Su Şebekesi 

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı