Doğu’nun meşhur lezzetleri Başkent’e taşındı

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( ANKARA )- Doğu ve Güneydoğu’nun yöresel lezzetlerine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi ANKARA



- Başkent’te bu yıl ilki gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 21 ilin meşhur lezzetlerinin vatandaşlarla buluşturulduğu fuarda, en çok ilgiyi Van’ın tuzlu İnci Kefali, Bitlis balı ve yöresel peynir çeşitleri gördü. Ankara'da ilki gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri Altınpark fuar alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Başkent’te yeni yılın ilk fuarında Doğu Rüzgarı esti. Tanıtım Günleri’nde kazıyla ünlü Kars’tan tarihi evleri ile binlerce turist çeken Mardin’e kadar, kayak merkeziyle dünyaca üne kavuşmuş Erzurum ve 21 il lezzetleri ve kültürleriyle Başkentlilere tanıtıldı. Fuarda, Erzurum Cağ Kebabından, Urfa Ciğerine, Hatay’ın Kağıt Kebabından Gaziantep’in içli köftesine kadar onlarca çeşit yemek vatandaşların beğenisine sunuldu. Kars’ın Kaşar peyniri, Ardahan’ın küflü peyniri de stantlarda en çok merak edilen ürünler arasında bulunuyor. Fuarda ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor Bitlis’ten gelerek fuarda stant açan Emin Kılvan, Bitlis balının doğallığına işaret ederek, “Şekersiz, katkısız bir bal. Şeker hastası bile bu balı yiyebiliyor. Hiç kuşkusuz kahvaltıda yiyebilir, şifadır. Fiyatlar ucuz. Bitlis’te bu balı 180’den aşağı vermiyoruz ama şu an burada kilosu 120 lira” ifadelerini kullandı. Fuarda en çok Bitlis Ürünlerinin dikkatini çektiğini söyleyen Fahriye Bektaş, “Stantların hepsi çok güzel, hakikaten güzel ürünler getirilmiş ama en çok dikkatimi çeken Bitlis fuarı oldu çok daha doğal. Çok lezzetli buluyorum bütün ürünlerini, çok fazla tüketiyorum. Özellikle Bitlis’ten çok fazla alışveriş yaptım. Bal aldım Bitlisin balı meşhurdur biliyorsunuz. Hakikaten çok lezzetli bir bal Ankara’da bulamayacağınız bir bal. Peynirini aldım, otlu peyniri çok lezzetli. Fiyatlar normal, alınabilecek fiyatlar” dedi.

Bitlis Tatvan’dan fuara katılan esnaflardan Celal Öğretmen, “Bitlis Tatvan. O bizim Van Gölü balığı inci kefal bu salamura balıklar bunlar bu böyle tuzda muhafaza ediliyor bunun tek etkisi uzun süre kalabiliyor. Bu kurutulmuş bir gün suyun içinde kalıyor, güzelce yıkanıyor başı kesilip pişiriliyor. Normalde bu tandırın içinde çok güzel olur. Güzelce yıkanıp, yağda kızartılıp pişiriliyor. Bunun yanında bulgur pilavı birde bir çay içerseniz ister istemez tuzu geçiyor. Bozulmadan 2,3 yıl bir şey olmaz. Serin yerde sıcak olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Normalde fiyatı bunun 15 lira. Ayrıca kendi ürettiğimiz tulum peynirleri de var” diye konuştu.

Bitlis’ten getirdiği dağ elmalarını fuarda satan Müşhülhan Öğretmen,“Bitlis Hizandan geliyoruz biz. Kaliteli ürünleri getiriyoruz, dağ elmaları gibi. Bu ürünler bizim kendi ürünlerimiz, bu ürün sadece Bitlis Hizanda yetişiyor, dağ elmaları diyorlar. Bunu toplarken birkaç toprağa gömüyorlar ondan sonra çıkarıyorlar ve bunlar ilkbahara kadar bir sene böyle kalıyor. Bunun usulü böyle bu yıllardan beri böyle. Bu çok ekşi toprağa gömünce biraz tadı farklı oluyor. bunu biz kurutuyoruz, suyu çok şifalı. Bu elma her yerde bulunmaz. Tansiyona, şekere çok iyi geliyor. Biz herkese tavsiye ediyoruz. Şehirde yaşayanlar bu hormonlu elmaları yiye yiye daha farklı bir tat alıyor ve mükemmel oluyor. Bunu normalde biz 10 liraya vermemiz lazım ama biz halkla fuara özel 5 liradan veriyoruz” şeklinde konuştu Gürol çifti yöresel tatlara bakmak ve ihtiyaçları olan ürünleri almak için fuarı ziyaret ettiklerini belirterek, “Tarhana aldık. Yaşımız icabı artık otlarla besleniyoruz. Fuar, çok güzel. Sürekli olması lazım. Doğal beslenmek insan sağlığı için çok önemli” dedi.

Vatandaşlardan Abbas Yıldırım, fuarı güzel bulduğunu söyleyerek, “Dışarıdaki fiyatlarla aynı. Emekli olduğum için vaktimi değerlendirmek ve gözümü de doyurmak için buraya geldim. İmkanlarımız dahilinde doğal beslenmeye dikkat ediyoruz” dedi.

Öte yandan fuarda, farklı yörelerden çeşitli ürünler de yer aldı. Çankırı’nın tuz ve tuz ürünleri vatandaşlardan yoğun ilgi gören ürünler arasındaydı. 40 senedir kesecilikle uğraşan 75 yaşındaki Yılmaz Amca da Bursa’dan getirdiği organik keseleri satışa sundu. ( HK-



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