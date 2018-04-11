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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Guta'nın tek beyin cerrahı hastasıyla ailesi arasında kaldı - İDLİB

Doğu Guta'nın tek beyin cerrahı hastasıyla ailesi arasında kaldı - İDLİB

- Doğu Guta'da tek nörolog olarak görev yapan Muhyiddin ile röportajİDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalan bölgenin tek beyin cerrahı, abluka günlerinde sınırlı malzemelerle yaptığı ameliyatları ve hastalarını kaybettiği günleri anlattı.Rejimin Doğu Guta'yı ablukaya aldığı 2012'den bu yana bölgedeki tek nörolog olarak görev yapan Fehid Muhyiddin, AA muhabirine özellikle kuşatmanın sıkılaştığı son 4 ayda bir doktor olarak çok zorlandığını söyledi.

Muhyiddin, "Aslında Doğu Guta’nın trajedisi ve krizi yedi yıla dayanır. Benzeri olamayan bir şekilde aileler direndi ve sabretti ama muhasaranın son 4 ayında tıbbi malzemeler hızlı bir şekilde tükendi." dedi.
Stoklar hızla tükenirken, rejimin bölgeye yenilerinin sokulmasını da engellediğini vurgulayan Muhyiddin, unutamadığı bir vakayı şöyle anlattı:"Beyt Sava mahallesinde bombardımanda dört kardeşini kaybeden 1,5 yaşındaki Mutasım'ı kurtarmışlardı. Beyninin arkasında bulunan görmeden sorumlu olan oksipital merkezde büyük ve derin yara vardı. Malzeme ve ilaç yokluğundan ötürü ancak kanamayı durdurabildim ama o günahsız çocuk görme engelli kaldı."

Görme Engelli Tıbbi Malzeme Muhabir Rejim Ameliyat 

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