Doğu Guta'nın tek beyin cerrahı hastasıyla ailesi arasında kaldı (3) - İDLİB
- Doğu Guta'da tek nörolog olarak görev yapan Muhyiddin ile röportajİDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalan bölgenin tek beyin cerrahı, abluka günlerinde sınırlı malzemelerle yaptığı ameliyatları ve hastalarını kaybettiği günleri anlattı.Rejimin Doğu Guta'yı ablukaya aldığı 2012'den bu yana bölgedeki tek nörolog olarak görev yapan Fehid Muhyiddin, AA muhabirine özellikle kuşatmanın sıkılaştığı son 4 ayda bir doktor olarak çok zorlandığını söyledi.
Muhyiddin, "Aslında Doğu Guta’nın trajedisi ve krizi yedi yıla dayanır. Benzeri olamayan bir şekilde aileler direndi ve sabretti ama muhasaranın son 4 ayında tıbbi malzemeler hızlı bir şekilde tükendi." dedi.