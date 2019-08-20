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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Doğu Guta kimyasal silah katliamının 6. yılı (1) - AFRİN

Doğu Guta kimyasal silah katliamının 6. yılı (1) - AFRİN

- Görgü tanıklarından Ebu Riyad ile röportajBeşşar Esed rejiminin kimyasal silahla bin 400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının 6. yılında, katliamın görgü tanıkları, sorumluların hala yargılanmamasından derin üzüntü duyuyor.Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla bin 400’in üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 6 yıl geçti.Bu süre içerisinde rejim, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne stokunu imha etme taahhüdü vermiş olsa da birçok kez daha kimyasal silah kullanarak sivilleri katletti.21 Ağustos Doğu Guta kimyasal silah katliamının tanıkları, sığındıkları muhalif bölgelerde AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.Doğu Guta'nın Hammuriye beldesinden Ebu Ala, saldırı anında şahit olduklarını unutamadığını belirterek "Sağlık merkezlerinin gazdan etkilenenlere müdahale etmek için yerleri kalmamıştı. Hepsinin ağızlarından köpük geliyordu. Gözleri büyümüş, nefes almaları çok farklıydı." diye konuştu.

Muhabir Başkent Kimyasal Silah Katliam Saldırı 

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