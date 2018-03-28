Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Doğu Guta'dan Tahliyeler Sürüyor

- Doğu Guta'dan Tahliyeler Sürüyor

Doğu Guta'dan gelen kafilelierin görütüsü

( HAMA ) - Duğu Guta'dan tahliyeler sürüyor HAMA

Polis Bild İdlib Muhalefet 


- Doğu Guta'dan tahliye edilen 3 binden fazla sivil Hama'nın batı kırsalına vardı. Rusya ile Doğu Ghouta'daki ÖSO Al Rahman Kolordu tugayının imzaladığı anlaşma uyarınca Doğu Guta'dan tahliye edilen sivillerin 4. grubu Hama'nın batı kırsalındaki Qalaat Al Mudiq kasabasına vardı. Medya kaynakları, kafilenin Suriye muhalefetinin askerleri ve 3 bin 252 kişiyi taşıyan 52 otobüs ve 5 ambulans ve olduğunu bildirdi. İnsani yardım kuruluşlarının, yerinden edilmiş kişilere, İdlib ve Hama'nın kırsal bölgelerine taşınmadan önce yardım sağlamak için çalıştığı belirtildi. Geçtiğimiz üç gün içinde 13 bin sivil 4 kafile halinde Suriye'nin kuzeyine geçti. Arbin, Ein Tirma ve Jubar bölgeleri de dahil olmak üzere 5. kafilenin ise anlaşma çerçevesinde yola çıkacağı bildirildi.
Anlaşma, Rus askeri polisinin gözetimi ve refakatinde Suriye'nin kuzeyine gitmek isteyen sivillerin bölgeden çıkışını öngörüyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı