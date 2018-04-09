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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu Guta’dan kaçış sürüyor

Doğu Guta’dan kaçış sürüyor

Guta’dan gelenlerden detay

Çatışma İdlib Kaçış Kimyasal Saldırı Saldırı 

-Mahmut Temelli röp
-Gelen sivillere yemek vs dağılması detay

( HATAY )- Diyanet Vakfı Suriye Sorumlusu Mahmut Temelli, son üç günde rejim tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti HATAY

- Suriye’nin güneybatısında devam eden çatışmalardan kaçan binlerce sivil Doğu Guta’yı terk etmeye devam ediyor. Başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesine yönelik hava saldırıları devam ederken, 60 bin sivil İblip bölgesine göç etti. Diyanet Vakfı Suriye Sorumlusu Mahmut Temelli, yaptığı açıklamada, yaklaşık bin yediyüz gündür saldırı altında olan Doğu Guta Bölgesinden özellikle son 3 gündür İdlib bölgesine göçlerin arttığını belirtti.
Son günlerde artan bombardımanlardan dolayı İdlib bölgesine gelenlerin sayısının 60 bin olduğunu belirten Temelli, Duma bölgesine yapılan kimyasal saldırılar sonucunda da yaklaşık 500 kişinin yaşamını kaybettiğini belirtti.
Bugün itibariyle Duma bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesi olan Azez, Cerablus bölgelerine göçlerin başladığını belirten Temelli, "Diyanet Vakfı olarak kardeşlerimizin karşılanmasında bulunup onların her türlü ihtiyaçlarını temin edeceğiz" dedi.

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