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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Doğu Guta’da Beşar Esad’ı Öven Slogan Atmayana Yardım Yok

- Doğu Guta’da Beşar Esad’ı Öven Slogan Atmayana Yardım Yok

Beşar Esad'ın yardım ekibi Esad'ın övmeyenlere insani yardım görüntüleri ve sloganlar

( ŞAM ) - Doğu Guta’da Beşar Esad’ı öven slogan atmayana yardım yok ŞAM

Yardım Paketi Rejim İnsani Yardım Hükümet 


- Beş yıldır muhasara altında tutulan Doğu Guta’ya insani yardım sağlanması için BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı ateşkes kararından sonra bölgeden tahliye çalışmaları yapılırken insani yardımlarda yapılıyor. Ancak Suriye hükümetinin insani yardımından faydalanmak için Beşar Esad’ı övücü sloganlar atması şart koşuluyor. Sosyal medyada yer alan görüntüde Suriye rejim hükümetinin bir parlamenteri Muhammed Kaband bir kamyondan yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine verirken Beşar Esad’ı öven sloganlar atmalarını ve Esad’ın kendi liderleri olduğunu söylemelerini istiyor. Esadı öven sloganları atmayanlara ise yardım paketi verilmiyor. Bu durum görüntüyü seyredenlerde büyük öfkeye yol açtı. Bu davranışın iğrenç ve aşağılayıcı bir tavır olduğu yorumları yapıldı.
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