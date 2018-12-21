"Doğu Ekspresi" ile masalsı yolculuk - KARS - "Doğu Ekspresi" ile masalsı yolculuk - Trende şarkı söyleyen,tavla oynayan gençler - Trenin seyri - Yolcularla röportaj "Doğu Ekspresi" ile masalsı yolculuk - TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nin Ankara - Kars seferi yolcularına masalsı yolculuk sunuyor - Trenle İstanbul'dan Kars 'a gelen Müşerref Özçeviren: - "Yolculukta klip çektik. Kendimiz çaldık, oynadık, odalarımızı süsledik, yılbaşı yaklaştığı için odamı yıl başı konseptine göre süsledim" - Yolculardan Abidin Bozbölük: - "İlk defa Doğu Ekspresi'ne biniyorum mükemmel yolculuktu, herkesin bu trene binmesini tavsiye ederim"KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nin Ankara - Kars seferine katılan yolcular, eşsiz bir manzara eşliğinde adeta masalsı yolculuk yapıyor.TCDD Taşımacılık AŞ'nin son 2 yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerine devam ediyor. Yolcularını 25 saatlik yolculukta, güzergahındaki eşsiz manzaralar arasında masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde eğlenceli anlar yaşanıyor.Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars 'a ulaşıyor. Yolculukta birbirinden güzel manzarayı izleyip trende eğlenceli etkinlikler yapan yolcular, keyifli anlar yaşıyor.Sosyal medyada da beğeni toplayan Doğu Ekspresi ile seyahat eden her yaştan yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıp düzenledikleri müzikli etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor.Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu trende yolculuk, şarkı ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.İstanbul'dan Ankara'ya geçip buradan trenle Kars 'a gelen yolculardan Müşerref Özçeviren, yoğun talep yüzünden yer bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ancak hayaline kavuştuğunu anlattı.Özçeviren, "Trene Ankara'dan bindim. İlk defa bindiğim Doğu Ekspresi yolculuğu çok güzeldi, son 2 yıldır trenle yolculuk yapmayı çok istiyorum, araştırdım ama maalesef yer bulamıyordum." dedi. Unutulmaz yolculuk yaptıklarını vurgulayan Özçeviren, "Yer bulmak için 2 yıl takipçi oldum, sonunda başardım ve şu anda ailemle bu yolculuğu yaptık. Yolculuğumuzun bitmesine az kaldı ama inanılmaz keyifli geçti, gerçekten her ortam, doğa, arkadaşlıklar çok güzel. Trende birçok yeni insan tanımış olduk, umarım Kars 'a ulaştığımızda göreceklerimiz de bizleri çok mutlu edecek." diye konuştu. - "Yolculukta klip çektik, odalarımızı süsledik"Yolculukta doyasıya eğlendiklerini, odalarını süslediklerini aktaran Özçeviren, "Yolculukta klip çektik. Kendimiz çaldık, oynadık, odalarımızı süsledik, yılbaşı yaklaştığı için odamı yılbaşı konseptine göre süsledim. Trene binmeden önce bir sürü hazırlık yaptım, herkes kompartımana gelip fotoğraf çekildi, küçük bir yılbaşı ağacı vardı onu süsledik, mumlarımız vardı o konsepti uyguladım çok güzeldi." ifadesini kullandı.Özçeviren, herkesin hayatında bir defa da olsa Doğu Ekspresi ile yolculuğa çıkması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:"Manzara çok güzeldi, inanılmaz yerler vardı, daha çok kar göreceğimizi düşünüyorduk ama kış yeni başladığı içi fazla yoktu. Yolculukta yanından geçtiğimiz nehrin inanılmaz manzarası vardı. Manzaraları izlemek, fotoğraf çektirmek çok eğlenceliydi. Her insanın hayatında bir kez de olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor. İlk defa trene bindim, ilk defa doğuya seyahat ettim, ülkemizin birçok yerini gezmiştim ama doğu tarafına gelmek nasip olmamıştı. Böyle yolculuk yaparak bölgenin tadını çıkartıyorum." - "Mükemmel bir yolculuktu"Abidin Bozbölük ise yolculukta birçok arkadaş kazandığını ifade ederek, "İstanbul'dan geliyorum, Ankara'dan trene bindim. İlk defa Doğu Ekspresi'ne biniyorum mükemmel yolculuktu, herkesin bu trene binmesini tavsiye ederim. Bol bol resim, video çektik eğlendik, güldük." dedi. Göktuğ Sarıkaya da yolculuğun çok masraflı olmadığını belirterek, "Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla bayağı bir talep vardı, bilet bulmak için 6 ay uğraştık, sonunda bulduk. Yolculuk Ankara'dan başladı, kış ayında manzaralar çok güzel. Gelecek olan yolculara muhabbet etmelerini tavsiye ederim, çok güzel oluyor." şeklinde konuştu. Şaban Şen ise 25 saatlik yolculuğun çok çabuk geçtiğini anlatarak, "Tekirdağ'dan Ankaraya geldik, yolculuk çok güzeldi. Kars 'a yaklaştıkça kar arttı. Trende samimi ortam oluştu, başka insanlarla tanıştık, gayet güzel yolculuktu, çok eğlendik, sıkılmadık. Bilet bulan herkes bu yolculuğu yapmalı." ifadesini kullandı.