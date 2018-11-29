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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Ekspresi için İspanya’dan Türkiye’ye geldiler

Doğu Ekspresi için İspanya’dan Türkiye’ye geldiler

Kars Tren Garı’ndan detaylar

Sosyal Medya Yarış Yurt Dışı İspanya Grup Genç 

-Doğu Ekspresinin gelişinden detaylar
-Yolculardan detaylar
-Yolcularla yapılan röportajlar
-İspanyol gruptan detaylar

( KARS -ÖZEL) KARS

- TCDD’nin Ankara-Kars arası Doğu Ekspresi seferlerine ilgi sosyal medya sayesinde patlama yaparken bir grup genç İspanya’dan Türkiye’ye geldi. Haftalar öncesinden Türkiye’deki arkadaşları aracılığıyla Doğu Ekspresi’nden Kars’a bilet alan İspanyollar, Doğu Eksperesi ile yolculuk hayallerini gerçekleştirdi. Doğu Ekspresi çılgınlığı devam ediyor. Türkiye dışından yurt dışından da 25 saatlik tren yolculuğu macerasını yaşmak için özellikle gençler adeta bir biriyle yarışıyor. Bir yıl öncesinden Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayı planlayan İspanyol grup, hayallerini gerçekleştirdi. Önce Ankara’ya ardından Doğu Ekspresiyle Kars’a gelen grup, 25 saatlik demiryolu yolculuğunun unutulmaz olduğunu belirttiler. Tren yolculuğunun müthiş olduğunu ifade eden grup, Ani, kale, Çıldır Gölü görmek istediklerini, 2 gün Kars’a kalacaklarını ve Kars’tan da Gürcistan’a geçeceklerini belirttiler. Doğu Ekspresiyle yaklaşık 25 saatlik yoluculuğun ardından Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Ani Ören Yeri oluyor. Ardından sırasıyla Kars Kalesi, Harakani Külliyesi ve Sarıkamış’ı gezen vatandaşlar daha sonra Kars’tan ayrılıyor.
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