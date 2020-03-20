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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Doğu'daki 4 ilde kar nedeniyle 144 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - MUŞ

Doğu'daki 4 ilde kar nedeniyle 144 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - MUŞ

- Muş kent merkezinde kar yağışı - Karla kaplanan araçlar - Vatandaşın araçlarındaki karları temizlemesi - İş makinesinin kar temizleme çalışması - Vatandaşlardan Erkan Kandemir'in konuşmasıDoğu'daki 4 ilde kar nedeniyle 144 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandıVAN (AA) - Van, Muş , Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar nedeniyle 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. - Muş Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kentte kar nedeniyle 5 köy yoluna ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Kapalı yolların açılması için çalışma yürüttüklerini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Kar Temizleme Kar Yağışı 

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