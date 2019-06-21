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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor - DİYARBAKIR

Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor - DİYARBAKIR

- Çocukların Kur'an dersi almasından detaylar - Çocukların Kur'an kursuna gelmesinden detaylar - Çocukların Kur'an dersi aldıktan sonra yaptığı etkinliklerden detaylar - Kur'an dersi alan çocuklarla röportajDİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl açılan yaz Kur'an kursları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde camilerden çocuk sesleri yankılanıyor.Bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla 17 Haziran'da başlatılan kurslar, 9 Ağustos'a kadar sürecek. Diyarbakır , Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken, binlerce çocuk yaz tatilinde Kur'an - ı Kerim öğrenecek. Diyarbakır ve Şırnak'ta eğitim verilen yerler arasında terör saldırılarında zarar gören ve onarılarak ibadete açılan cami ve Kur'an kursları da yer alıyor. - Diyarbakır 'da 3 günde öğrenci sayısı 70 bine ulaştı Diyarbakır 'da cami ve Kur'an kurslarının da aralarında yer aldığı 2 bin 398 mekanda 3 bin 267 öğretici tarafından çocuklara eğitim verilmeye başlandı.Bu eğitimin verildiği yerler arasında Sur ilçesinde terör saldırılarından zarar gören 12 camiden onarılarak ibadete açılan 6'sı da yer alıyor. Kurs kayıtlarının devam ettiği Diyarbakır 'da hedef binlerce çocuğa ulaşmak. - "Kur'an okumak çok güzel bir şey"Sur ilçesindeki Ahsen Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrencilerden Tuba Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Kur'an okumak bence çok güzel. Herkesin kursa gelmesini tavsiye ediyorum." diyen Araz, tatillerinin dolu dolu geçeceğini Kur'an - ı Kerim'in yanı sıra manevi değerleri de öğreneceklerini belirtti.
Ayşenur Çakmak da Kur'an kursunun açılmasını dört gözle beklediğini, tüm çocuklara bu eğitimi almalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Muhabir Öğrenciler Saldırı Öğrenci Sayısı 

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