Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi - DİYARBAKIR
- Camiye gelen çocuklar - Camide Kur'an - ı Kerim okumayı öğrenen çocuklardan görüntüler - Diyarbakır İl Müftütüsü Yavuz Selim Karabayır'in konuşması - Kur'an kursu eğitmeni Meral Özdemir'in konuşması - Kursiyerlerden Pelin Efe ve Aysu Melek Özdemir'in konuşmasıDoğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun ilgi gördü - Diyarbakır , Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'daki camilerde açılan kurslarda çocuklara yaz boyunca Kur'an - ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek - Şırnak'ta terör saldırılarında tahrip olan ve onarımın ardından ibadete açılan 3 camide de düzenlenen kurslar dolayısıyla çocuk sesleri yankılanıyorDİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sayesinde, camiler çocuk sesleriyle şenlendi.Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlatılan Kur'an kursları, 17 Ağustos'a kadar sürecek. Diyarbakır , Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da camilerde açılan kurslarda çocuklar, yaz boyunca Kur'an - ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor. Diyarbakır 'da 2 bin 15'i cami, 208'i Kur'an kursu 2 bin 226 merkezde yaz Kur'an kursları açıldı.İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde bin 380 eğitmen eşliğinde Diyarbakır lı vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, geçen yıl 66 bin öğrenciye ders verdiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu kaydetti. Kur'an kurslarına her yıl artan ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karabayır, öğrencilere eğiticiler tarafından gerekli eğitimin verileceğini bildirdi.Karabayır, "Hedefimiz, her yıl kurslara gelen çocuk sayısını artırmak. Çocuklarımız Kur'an bülbülü olsunlar. Kur'an ahlakıyla büyüsünler. Çocuklarımızı olumsuz alışkanlıklardan ve bağımlılıktan kurtarabilmek için din ve maneviyat eğitimi kaçınılmazdır. Bu ortak değerlerimizdir. Bu memleket maneviyatla yükselmiştir. Bundan sonra da yükselecek. Bunun için katılımların daha fazla olmasını hemşehrilerimizden istiyoruz." dedi. Merkez Sur ilçesinde, terör nedeniyle ibadete ve eğitime kapalı kurs yerleri ve camiler bulunduğunu anımsatan Karabayır, terör saldırılarında hasar gören camilerin tadilattan geçirilerek hizmete gireceğini bildirdi."Rabbim böyle bir sıkıntıyı göstermesin. Camilerimize de eller dokunuyorsa bu ciddi bir sıkıntıdır. Bundan kurtulmamız lazım." diyen Karabayır, bunun bir yolunun da çocukları manevi bir şekilde yetiştirebilmek olduğunu vurguladı.Kur'an kursu eğitmeni Meral Özdemir ise kız ve erkek çocuklar için kurslar açıldığını, camilerin çocuk sesiyle dolduğunu dile getirdi.Özdemir, "Kurslarda Kur'an'ın yanı sıra ibadet, ahlak, siyer derslerin eğitimini de alıyorlar çocuklarımız. Çocuklar sosyalleşerek kaynaşıyor. Çeşitli oyunlar ve aktiviteler ile cami ve çocukları bütünleştiriyoruz." diye konuştu. Çocuklardan Pelin Efe (10) de Kur'an - ı Kerim okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu aktardı.Aysu Melek Özdemir (11) ise arkadaşlarıyla camide dini bilgilerin yanında milli ve manevi değerleri öğrendiği için mutlu olduğunu anlattı.