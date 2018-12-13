Doğu Anadolu'da kış...700’e yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede Sarıkamış’ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi

-Araçlarını kardan temizleyenler

-Röportaj

-Yol açma çalışmaları

-Kar manzaraları



( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM



- Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede 700’e yakın köy yolu ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar kar üstü araçlarla kurtarıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi. Erzurum Erzurum'da, dün akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran ve özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kent merkezinde ve ana arterlerde ulaşımda sorun yaşanmazken kırsaldaki çok sayıda mahalle yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları görevlileri, söz konusu mahallelerin yollarını tekrar açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesi desteğindeki yol açma çalışmaları devam ediyor. Erzincan Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 2, ilçelerden de Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bu yolların açılması için ekiplerin çalıştığı kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'ndeki Tüneller mevkisi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde de ulaşımda güçlük yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü söz konusu kara yollarında hazırlıksız yakalanan bazı çekiciler yolda ters dönerek yolun Erzincan-Sivas yönünün bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kars Kars'ta gece başlayan kar yağışı nedeniyle yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde binalar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Vatandaşlar kar temizleme çalışması yaptı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi. İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiğini bildirdi. Ardahan Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Karayolları ekipleri, özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarını kullanan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Kentin yüksek kesimleri ve söz konusu yollarda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ekipler karla mücadele çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ağrı Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri, Eleşkirt-Erzurum kara yolu ile Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütüyor. Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden Ağrı-Erzurum kara yolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkiinde sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Kent genelinde kapalı yol bulunmadığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele etmek için hazır tutulduğu belirtildi. “Doğu Anadolu'da kış” Toplam da 700’e yakın köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede yollarda mahsur kalanlar kar üstü araçlarıyla kurtarıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Karaçoban ilçesi mahalle yolunda bir hasta, İspir Yaylacı’da bir hasta, Aziziye Canören’de bir hasta karlı yollar açılarak kurtarıldı. Tipi ve fırtına sebebiyle kapanan Tortum Hamidiye grup yolunda mahsur kalan vatandaşlarda kurtarılarak yol ulaşıma açıldı.

