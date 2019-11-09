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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' kuruldu - HAKKARİ

'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' kuruldu - HAKKARİ

"Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" kuruldu - HAKKARİ - ''Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" - Federasyon başkanı Abdurrahman Er'in basın açıklaması Hakkari 'de "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" kurulduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri ile bağlantılı dernekler "Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" altında birleşti.Federasyon başkanı seçilen Abdurrahman Er, yaptığı açıklamada, stratejik öneme sahip Hakkari 'de ilk kez bir federasyonun kurulduğunu söyledi.

Bölgedeki derneklerin federasyona katılmaları hususunda istişarelerin devam ettiğini belirten Er, şöyle konuştu:"Amacımız vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak uğruna şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ve sivil vatandaşların geride bıraktıkları ailelerin acılarını paylaşmaktır. Aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmek istiyoruz."

İnsanlık Suçu Farkındalık Basın Açıklaması Terörizm Kamu Görevlileri 

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