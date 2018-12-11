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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu beyaza büründü

Doğu Anadolu beyaza büründü

Kar, tipi ve detaylar

Polis Bild Gesi Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Röportajlar
-Kar yağışı, yollardan görüntü

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı Erzurum, Erzincan ve Ardahan’da hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzurum’un çevre illerle olan karayolu ulaşımında ve Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı. Kar yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemeyen araçların yolu ulaşıma kapatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürüttü. Ardahan'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yollarda kar yağışının sürdüğü belirtilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde, kar yağışının yanı sıra sis yer yer görüş mesafesini düşürünce sürücüler zor anlar yaşadı. Yağan karla. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının devam edeceğini bildirdi.
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