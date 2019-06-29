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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğaseverler mesire alanından 20 poşet çöp topladı - OSMANİYE

Doğaseverler mesire alanından 20 poşet çöp topladı - OSMANİYE

- Temizlik yapan vatandaşlar - STK temsilcileri ile temizlik - Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir ile röportaj - Çöp poşetlerinin çöpe atılması Doğaseverler mesire alanından 20 poşet çöp topladıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği organizasyonda doğaseverler, Karaçay mesire alanında çöp topladı.Mesire alanı girişinde toplanan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen yaklaşık 50 doğasever, ellerinde çöp poşetleriyle 2 kilometrelik alanda insanların bıraktığı çöpleri tek tek toplayarak poşetledi.Etkinlik sonunda 20 poşet çöp toplayan doğaseverler, poşetleri çöp kutularına attı.Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, yaptığı açıklamada, Karaçay’ın gerek kent merkezinden gerekse dışarıdan gelenlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yer olduğunu söyledi.

Yaptıkları etkinlikte sadece yarım saatte 20 torba dolusu çöp toplandıklarını belirten Cihangir, "Burada, Karaçay şelalesine kadar 10 kilometreye yakın bir alandan bahsediyoruz. Elbette buranın tamamını temizlememiz çok zor. Biz sadece farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için buradayız. " ifadesini kullandı.

Çevre Temizliği Şelale Farkındalık Sivil Toplum Irak 

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