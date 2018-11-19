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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğal gaz zehirlenmesi - BURSA

Doğal gaz zehirlenmesi - BURSA

- Olay yerinden detaylar Bursa 'da doğal gaz zehirlenmesiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokak'ta bulunan apartman dairesinin doğal gaz tesisatında sızıntı meydana geldi.Gazdan etkilenen Erol, eşi Şenay, çocukları Mustafa ve Yiğit ile kız kardeşi Şevkat Yetiş, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bursa gaz ekiplerince yapılan incelemede doğalgaz tesisatında bağlantı hatası tespit edildi.

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