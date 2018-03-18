Doğa tutkunlarının yeni gözdesi Murat Dağı - KÜTAHYA Haberi
- Murat Dağı'ndan kar manzaralarından görüntülerDoğa tutkunlarının yeni gözdesi 2300 metre rakımlı Murat Dağı - Zirvede kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Kütahya 'daki Murat Dağı, sunduğu eşsiz güzelliklerle karpostallık görüntüler oluşturuyorKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, bulutların arasında eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Gediz'e 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak ilinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor.Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Murat Dağı'nın zirvesi, meraklılarına görsel şölen sunuyor.Kayak merkezinin de kurulduğu Murat Dağı, son yıllarda dağcılar kadar kar nedeniyle ulaşımın zor olmasına karşın doğa ve fotoğraf tutkunlarının da gözdesi haline geldi.Zirveye ulaşanlar, 2 bin 300 metre yükseklikten adeta ayaklar altına serilen Gediz ormanlarınının bulutlar arasındaki doyumsuz manzarasını izleyebiliyor ve eşsiz güzellikleri fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor.